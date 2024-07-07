Латышонок рассказал, что «Спартак» предлагал ему финансовые условия лучше, чем «Зенит»

— «Спартак», «Зенит» и «Динамо» — про интерес этих клубов писали в медиа. Так ли это?

— С «Зенитом» понятно. По «Динамо» я слышал, что меня рассматривали, но до конкретных разговоров не дошло. Со «Спартаком» общались мои представители. Насколько я знаю, клуб предлагал даже более выгодные финансовые условия, чем у меня сейчас, — рассказал Латышонок в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.