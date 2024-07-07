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12:14 (мск), источник: ТАСС

В РФС рассказали о возможной работе китайских судей на матчах РПЛ в следующем сезоне

Ранее РФС подписал соглашения с федерациями из Белоруссии и Саудовской Аравии по обмену арбитрами.

Премьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 7 июля. Некоторые китайские судьи способны отработать матчи Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) уже сейчас, Российский футбольный союз (РФС) и Китайская футбольная ассоциация (CFA) начнут сотрудничество тогда, когда это будет взаимовыгодно. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.

4 июня Каманцев рассказал ТАСС, что РФС интересно подписать соглашение с CFA, так в Китае большой интерес к футболу, а Китайская футбольная ассоциация будет развиваться.

«Если мы в текущей ситуации хотим строить отношения с партнерами, это вряд ли должно быть в таком формате, что у них все готово, и тут мы их приглашаем, мы должны начинать тогда, когда это взаимовыгодно, — сказал Каманцев. — Мы можем обучить их судей, поработать совместно над улучшением их технологии VAR и всем остальным. У них есть судьи, которые могут отсудить определенные матчи Российской премьер-лиги, я не говорю о вывесках типа “Спартак” — “Зенит”, “Зенит” — “Краснодар” или ЦСКА — “Спартак”. С учетом сложной логистики этого не будет, но есть в РПЛ матчи, мы тоже не должны зазнаваться, не самого высокого уровня с точки зрения судейства. Мы не ограничиваемся только РПЛ — любые матчи, сейчас начнется Футбольная национальная лига, где некоторые игры не многим ниже по накалу, чем в РПЛ».

Каманцев рассказал, что судьи из Китая будут работать на тех же условиях, что арбитры из Белоруссии и Саудовской Аравии, если Министерство спорта РФ внесет соответствующую поправку: «Да, это цель взаимного обмена. Как вы знаете, сотрудничество с белорусами уже дало положительный эффект, семь из восьми матчей в последнем туре мы закрыли с помощью их судей, работавших на VAR. Сотрудничество не сказать, что дает очень многое, но оно позволяет закрывать нам определенные моменты. Наши судьи ездят в Саудовскую Аравию — зарабатывают деньги, получают международную практику и зимой удлиняют свой сезон, а в начале чемпионата получают официальные матчи в качестве подготовки. Вы видели, что на первых турах весенней части судьи были очень хорошо готовы, в том числе, потому что они уже отработали свои первые официальные матчи в Саудовской Аравии и приехали к нам в тонусе».

Ранее РФС подписал соглашения с федерациями из Белоруссии и Саудовской Аравии по обмену арбитрами.

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