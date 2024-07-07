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13:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» попал в рейтинг лучших клубов мира по версии IFFHS

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Петербургский «Зенит» стал единственной российской командой в рейтинге лучших клубов мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), сообщается на сайте организации.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
«Зенит» попал в рейтинг лучших клубов мира по версии IFFHS | Источник: Спорт РИА Новости

При составлении списка учитывались результаты с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года. Первое место занял мадридский «Реал», набравший 371 очко. Вторым стал «Манчестер Сити» (369), третьим — леверкузенский «Байер» (355). «Зенит» (58) поделил 409-е место с американским клубом «Шарлотт», бельгийским «Шарлеруа», немецким «Кёльном» и украинским «Полесьем».

Всего в рейтинге представлены 504 команды. Ранее «Зенит» занял 67-е место в рейтинге футбольных клубов по числу подписчиков в соцсетях.

В прошедшем сезоне «Зенит» впервые в своей истории оформил требл, завоевав все три трофея на внутренней арене за один сезон. Ранее это делал только ЦСКА в 2006 году.

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