«Зенит» попал в рейтинг лучших клубов мира по версии IFFHS | Источник: Спорт РИА Новости

При составлении списка учитывались результаты с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года. Первое место занял мадридский «Реал», набравший 371 очко. Вторым стал «Манчестер Сити» (369), третьим — леверкузенский «Байер» (355). «Зенит» (58) поделил 409-е место с американским клубом «Шарлотт», бельгийским «Шарлеруа», немецким «Кёльном» и украинским «Полесьем».

Всего в рейтинге представлены 504 команды. Ранее «Зенит» занял 67-е место в рейтинге футбольных клубов по числу подписчиков в соцсетях.