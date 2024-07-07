Черчесов посетил тренировку «Зенита»
Главный тренер сборной Казахстана Станислав Чечесов посетил тренировку «Зенита». Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.
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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Чечесов посетил тренировку «Зенита». Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.
Черчесов приехал в Удельный парк, во время утренней тренировки. Бывший главный тренер сборной России пообщался с Сергеем Семаком.
Ближайший официальный матч «Зенит» проведет 13 июля против «Краснодара» в рамках Суперкубка России.