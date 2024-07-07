Бобер: Переход Сергеева из «Зенита» будет топ-трансфером для «Крыльев Советов»

«Хотелось бы видеть Ивана Сергеева снова в “Крыльях Советов”. В Самаре он доказал, что он игрок высокого уровня, бомбардир, который приносит пользу команде. Это будет топ-трансфер для “Крыльев”. Ивану не потребуется адаптация в команде, тренерский штаб ему знаком и доверят. Это будет хорошее усиление», — сказал Бобёр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.