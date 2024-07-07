Тренер «Зенита» Тимощук оценил уровень готовности команды к матчу Суперкубка России

— Да, достаточно короткие сборы. Скажем так, непривычно даже для нас. Но, учитывая те физические показатели, которые мы получаем от футболистов, тестирование, игроки все приехали в достаточно хорошем состоянии. Видно, что многие из них готовились и к физической работе. Поэтому думаю, что к матчу на Суперкубок, может быть, будем не в супероптимальном состоянии, но к началу чемпионата, думаю, все будут уже полностью готовы, — приводит слова Тимощука официальный сайт «Зенита».