«Сейчас другие ценности у молодёжи». Сычёв прокомментировал переход Глушенкова в «Зенит» | Источник: Чемпионат.com

— Вы понимаете, как можно было продать такого футболиста, как Глушенков?

— Бывают такие предложения, от которых нельзя отказываться.

— Вы бы ушли в «Зенит»?

— Нельзя сравнивать свою ситуацию и ситуацию, в которой ты рассуждаешь со стороны. Максим сделал выбор. его надо уважать. Он лучший игрок «Локомотива». Какие к нему претензии? Сейчас другие ценности у молодёжи. Он выходит, отдаётся полностью, показывает качественную игру. Просто молодые сейчас другие. Глушенков делает шаг в сторону своего развития. Если он проявит себя в «Зените», он может перейти в крепкий европейский клуб, — приводит слова Сычёва «РБ Спорт».

Напомним, Глушенков является воспитанником академии «Чертаново» и выступал за «Локомотив» с января 2023 года. На счету игрока 13 голов и 26 результативных передач в 54 матчах за московский клуб. 20 июня пресс-служба «Зенита» официально объявила о переходе игрока. Контракт с Глушенковым подписан по схеме «4+1». В прошлом сезоне РПЛ Максим Глушенков был признан лучшим ассистентом турнира, отдав 16 голевых передач в 29 играх.