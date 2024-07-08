Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
5.07
Испания
Германия
Футбол. Чемпионат Европы
5.07
Португалия
Франция
П 3:5
Футбол. Чемпионат Европы
6.07
Англия
Швейцария
П 5:3
Футбол. Чемпионат Европы
6.07
Нидерланды
Турция
Футбол. Чемпионат Европы
9.07
Испания
Франция
Футбол. Чемпионат Европы
10.07
Нидерланды
Англия
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
25.05
Зенит
Ростов
25.05
Факел
Ахмат
25.05
Краснодар
Динамо
25.05
ЦСКА
Урал
25.05
Рубин
Сочи
25.05
Крылья Советов
Пари Нижний Новгород
25.05
Балтика
Локомотив
25.05
Оренбург
Спартак
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
00:34 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сейчас другие ценности у молодёжи». Сычёв прокомментировал переход Глушенкова в «Зенит»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Сычёв высказался о переходе нападающего Максима Глушенкова из стана красно-зелёных в «Зенит».

Локомотив
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
«Сейчас другие ценности у молодёжи». Сычёв прокомментировал переход Глушенкова в «Зенит» | Источник: Чемпионат.com

— Вы понимаете, как можно было продать такого футболиста, как Глушенков?

— Бывают такие предложения, от которых нельзя отказываться.

— Вы бы ушли в «Зенит»?

— Нельзя сравнивать свою ситуацию и ситуацию, в которой ты рассуждаешь со стороны. Максим сделал выбор. его надо уважать. Он лучший игрок «Локомотива». Какие к нему претензии? Сейчас другие ценности у молодёжи. Он выходит, отдаётся полностью, показывает качественную игру. Просто молодые сейчас другие. Глушенков делает шаг в сторону своего развития. Если он проявит себя в «Зените», он может перейти в крепкий европейский клуб, — приводит слова Сычёва «РБ Спорт».

Напомним, Глушенков является воспитанником академии «Чертаново» и выступал за «Локомотив» с января 2023 года. На счету игрока 13 голов и 26 результативных передач в 54 матчах за московский клуб. 20 июня пресс-служба «Зенита» официально объявила о переходе игрока. Контракт с Глушенковым подписан по схеме «4+1». В прошлом сезоне РПЛ Максим Глушенков был признан лучшим ассистентом турнира, отдав 16 голевых передач в 29 играх.

«Локомотив» завершил сезон-2023/2024 чемпионата России на четвёртой строчке в турнирной таблице. Команда Михаила Галактионова набрала 53 очка за 30 матчей. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит» (57).

Читайте также от «Чемпионат.com»
Стюарды избили болельщика на матче Португалия — Словения на Евро-2024
Юрист: естественно, Хабибу может грозить тюрьма из-за долгов
Федерация бокса написала заявление на бойца, оскорбившего русских
Есть самая сенсационная сборная в четвертьфинале Евро!
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь