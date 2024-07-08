Титов — об уходе Промеса из «Спартака»: большая потеря, второго такого игрока, увы, нет

«Чемпионат показал, что это большая потеря. Второго такого игрока, как Промес, нет, увы. Конечно, его не хватало. Но как бы играл “Спартак” с Промесом — никто не знает», — приводит слова Титова «Советский спорт».

32-летний Квинси Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и вернулся в клуб в начале 2021 года. За два периода в команде он провёл 235 матчей во всех соревнованиях, в которых забил 114 голов и оформил 59 голевых передач. Напомним, по итогам минувшего сезона чемпионата России по футболу красно-белые заняли пятое место в таблице.