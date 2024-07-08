Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
5.07
Испания
Германия
Футбол. Чемпионат Европы
5.07
Португалия
Франция
П 3:5
Футбол. Чемпионат Европы
6.07
Англия
Швейцария
П 5:3
Футбол. Чемпионат Европы
6.07
Нидерланды
Турция
Футбол. Чемпионат Европы
9.07
Испания
Франция
Футбол. Чемпионат Европы
10.07
Нидерланды
Англия
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
25.05
Зенит
Ростов
25.05
Факел
Ахмат
25.05
Краснодар
Динамо
25.05
ЦСКА
Урал
25.05
Рубин
Сочи
25.05
Крылья Советов
Пари Нижний Новгород
25.05
Балтика
Локомотив
25.05
Оренбург
Спартак
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
09:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Пиняева предлагают «Спартаку», «Химки» подпишут защитника «Монпелье», Сергеев вернется в Самару?

Трансферы и слухи — в обзоре «СЭ».

Спартак
Локомотив
Зенит
Крылья Советов
Краснодар
Химки
Пари Нижний Новгород
Болонья
Манчестер Юнайтед
Бавария
Кристал ПэласПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Пиняев — в «Спартаке»?

По информации Metaratings, полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева предложили «Спартаку».

Как сообщает источник, спортивный директор красно-белых Томаш Амарал ищет кандидатов на позицию левого вингера среди легионеров. Вариант с подписанием Пиняева может быть рассмотрен на фоне слухов об изменении лимита на легионеров в РПЛ.

В минувшем сезоне Пиняев провел в РПЛ 29 матчей, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач.

Сергеев вернется в «Крылья Советов»?

Форвард «Зенита» Иван Сергеев может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Иван Карпов.

По сведениям источника, 29-летний россиянин может вернуться в «Крылья Советов», где выступал до перехода в петербургский клуб.

В минувшем сезоне форвард провел 39 матчей, в которых забил 11 голов, сделал пять результативных передач.

Источник: AP 2023

Мартирена переходит в «Краснодар»

Как сообщает журналист Герман Грова, защитник аргентинского «Расинга» Гастон Мартирена близок к переходу в «Краснодар».

Источник утверждает, что с 24-летним уругвайцем будет подписан контракт на три года. Сумма трансфера составит около 4,5 миллиона евро.

Мартирена раньше выступал за уругвайский «Ливерпуль». Он перешел в «Расинг» летом 2023 года. В минувшем сезоне футболист сыграл в 15 матчах, забил два мяча и сделал три голевые передачи.

Источник: РИА "Новости"

«Балтика» подписывает Свинова

Вратарь «Спартака» Илья Свинов в ближайшее время перейдет в «Балтику», сообщает Legalbet. Стороны договорились о трансфере 23-летнего голкипера.

В прошлом Свинов провел три матча, пропустил девять голов. «Балтика» в следующем сезоне выступит в первой лиге.

Источник: AFP 2023

«Химки» берут в аренду Сако

Защитник «Монпелье» Фалайе Сако перейдет на правах аренды в «Химки». Об этом сообщает Иван Карпов.

У подмосковной команды будет право выкупа 29-летнего футболиста за определенную сумму. Зарплата малийского футболиста составит 400 тысяч евро.

В прошлом сезоне Сако сыграл в 19 матчах во всех турнирах за «Монпелье», отметился голевой передачей.

Источник: Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images

Глазер — в «Пари НН»

Опорный полузащитник греческого клуба «Крит» Дан Глазер перейдет в «Пари НН». Об этом пишет издание ONE.co.il.

В ближайшее время будет официально объявлено о трансфере израильского футболиста. Сумма сделки составит примерно 80−90 тысяч евро.

В прошедшем сезоне Глазер 22 раза появился на поле в местном чемпионате, голевыми действиями не отметился.

Источник: AP 2023

Зиркзее — в «МЮ»

Джошуа Зиркзее близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». The Athletic сообщает: манкунианцы завершают трансфер нападающего «Болоньи».

По данным источника, «МЮ» договорился об условиях контракта с 23-летним игроком, а также о комиссии агенту.

В минувшем сезоне нидерландец провел 34 матча в чемпионате Италии, забил 11 голов и отдал 4 ассиста.

Источник: AP 2023

Олисе — в «Баварии»

Пресс-служба «Баварии» объявила о переходе нападающего «Кристал Пэлас» Майкла Олисе. 22-летний игрок подписал контракт с новым клубом до 2029 года.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, сумма сделки составила 45 миллионов фунтов. Также предусмотрен бонус в размере 5 миллионов.

В прошлом сезоне Олисе сыграл в 19 матчах АПЛ, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.

Автор: Семен Волков

Читайте также от «Спорт-Экспресс»
Мостовой дал прогнозы на четвертьфинал Евро-2024
Okko приобрел права на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций
5 июля пройдут матчи Евро-2024 Испания — Германия и Португалия — Франция
«Спартак» может подписать Актюркоглу, Киммих близок к переходу в «ПСЖ»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь