Тошич — о скандальном интервью Вернблума: У него своё видение ситуации

«Насколько я помню, Вернблум никогда не жаловался на жизнь в России. Понтус всегда максимально отдавался за ЦСКА и чувствовал себя хорошо. А интервью Вернблума… Наверное, у него своё видение ситуации. Реакция на слова Понтуса? Я прочитал и спокойно продолжил жить своей жизнью», — приводит слова Тошича Sport24.