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20:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Тошич — о скандальном интервью Вернблума: У него своё видение ситуации

Бывший футболист московского ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением о скандальном интервью экс-футболиста армейцев Понтуса Вернблума.

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Тошич — о скандальном интервью Вернблума: у него своё видение ситуации | Источник: Чемпионат.com

«Насколько я помню, Вернблум никогда не жаловался на жизнь в России. Понтус всегда максимально отдавался за ЦСКА и чувствовал себя хорошо. А интервью Вернблума… Наверное, у него своё видение ситуации. Реакция на слова Понтуса? Я прочитал и спокойно продолжил жить своей жизнью», — приводит слова Тошича Sport24.

Шведский хавбек ранее дал скандальное интервью, в котором извинился за период выступлений в России и рассказал о подробностях пребывания в московской команде. В частности, Вернблум рассказал о проблемах армейцев с базой.

Напомним, Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год. В составе армейцев швед трижды становился чемпионом России.

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