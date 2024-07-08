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22:30 (мск), источник: Чемпионат.com

«Фламенго» сделал «Зениту» официальное предложение по Клаудиньо — UOL

«Фламенго» направил в «Зениту» официальное предложение по трансферу полузащитника Клаудиньо. Об этом сообщает UOL.

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«Фламенго» сделал «Зениту» официальное предложение по Клаудиньо — UOL | Источник: Чемпионат.com

По сведениям источника, в бразильском клубе настроены оптимистично по поводу трансфера Клаудиньо. Отмечается, что в прошлом году «Фламенго» предлагал за хавбека сине-бело-голубых € 15 млн. Но тогда петербургский клуб запросил за своего игрока € 25 млн. На этот раз «Фламенго» готов заплатить за полузащитника чуть более € 15 млн.

В прошедшем сезоне 27-летний Клаудиньо принял участие в 42 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и девятью результативными передачами. «Зенит» стал чемпионом России и обладателем Кубка страны. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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