«Фламенго» сделал «Зениту» официальное предложение по Клаудиньо — UOL

По сведениям источника, в бразильском клубе настроены оптимистично по поводу трансфера Клаудиньо. Отмечается, что в прошлом году «Фламенго» предлагал за хавбека сине-бело-голубых € 15 млн. Но тогда петербургский клуб запросил за своего игрока € 25 млн. На этот раз «Фламенго» готов заплатить за полузащитника чуть более € 15 млн.