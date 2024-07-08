Семак: Трансферное окно открыто, изменения будут

«Трансферное окно открыто, изменения будут. Кто‑то уйдет. Посмотрим, какое количество футболистов покинет команду в зависимости от предложений. Прежде всего это касается игроков, которые хотели бы получать больше игровой практики. Мы будем думать, кого можем отпустить. Времени еще достаточно, многое может произойти», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».