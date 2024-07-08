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8 июля, источник: Sport24

Семак: Трансферное окно открыто, изменения будут

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что некоторые игроки покинут петербургскую команду.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Семак: «Трансферное окно открыто, изменения будут» | Источник: fc-zenit.ru

«Трансферное окно открыто, изменения будут. Кто‑то уйдет. Посмотрим, какое количество футболистов покинет команду в зависимости от предложений. Прежде всего это касается игроков, которые хотели бы получать больше игровой практики. Мы будем думать, кого можем отпустить. Времени еще достаточно, многое может произойти», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

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