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00:03 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Краснодаре» определились с новым капитаном после ухода Матвея Сафонова

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что после ухода вратаря Матвея Сафонова новым капитаном команды станет полузащитник Эдуард Сперцян.

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
В «Краснодаре» определились с новым капитаном после ухода Матвея Сафонова | Источник: Чемпионат.com

«Одно важное объявление — новым капитаном в сезоне будет Эдуард Сперцян», — приводит слова Мусаева ТАСС.

14 июня стало известно о переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова во французский «ПСЖ».

В минувшем сезоне 24-летний Сперцян принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Напомним, новый сезон РПЛ «Краснодар» начнёт выездным матчем с «Ахматом» в 1-м туре. Игра состоится 21 июля и начнётся в 20:00 мск.

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