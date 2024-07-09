В «Краснодаре» определились с новым капитаном после ухода Матвея Сафонова

В минувшем сезоне 24-летний Сперцян принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.