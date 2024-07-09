В «Краснодаре» определились с новым капитаном после ухода Матвея Сафонова
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что после ухода вратаря Матвея Сафонова новым капитаном команды станет полузащитник Эдуард Сперцян.
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что после ухода вратаря Матвея Сафонова новым капитаном команды станет полузащитник Эдуард Сперцян.
«Одно важное объявление — новым капитаном в сезоне будет Эдуард Сперцян», — приводит слова Мусаева ТАСС.
14 июня стало известно о переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова во французский «ПСЖ».
В минувшем сезоне 24-летний Сперцян принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.
Напомним, новый сезон РПЛ «Краснодар» начнёт выездным матчем с «Ахматом» в 1-м туре. Игра состоится 21 июля и начнётся в 20:00 мск.