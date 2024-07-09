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01:53 (мск), источник: Чемпионат.com

«Миранчук отказался от € 1,6 млн». Агент раскрыл подробности ухода Антона из «Локомотива»

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал об уходе полузащитника Антона Миранчука из московского «Локомотива».

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
«Миранчук отказался от € 1,6 млн». Агент раскрыл подробности ухода Антона из «Локомотива» | Источник: Чемпионат.com

«Локомотив» предложил € 1,6 млн — это запредельные условия для клуба. Это в два раза больше, чем они могут давать. У них лимит € 840−850 тыс., но они готовы были так расписать, чтобы Антона сохранить.

Миранчук отказался от € 1,6 млн. Что «Локомотив» ещё мог сделать? Я считаю, что здесь не стоит вопрос к менеджменту «Локомотива», они предложили максимум, исходя из того, что у них есть«, — сказал футбольный агент в новом выпуске YouTube-канала “Это футбол, брат!”.

Миранчук попал в академию железнодорожников в 2011 году, уже через год дебютировал в молодёжном первенстве. В конце 2013-го Антон впервые сыграл за основной состав. 1 июня московская команда объявила об уходе игрока.

В общей сложности 28-летний полузащитник провёл за красно-зелёных 217 матчей, забил 51 гол, завоевал чемпионство, стал трёхкратным обладателем Кубка и победителем Суперкубка России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 6 млн.

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