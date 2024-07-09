«Миранчук отказался от € 1,6 млн». Агент раскрыл подробности ухода Антона из «Локомотива»
Известный футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал об уходе полузащитника Антона Миранчука из московского «Локомотива».
Известный футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал об уходе полузащитника Антона Миранчука из московского «Локомотива».
«Локомотив» предложил € 1,6 млн — это запредельные условия для клуба. Это в два раза больше, чем они могут давать. У них лимит € 840−850 тыс., но они готовы были так расписать, чтобы Антона сохранить.
Миранчук отказался от € 1,6 млн. Что «Локомотив» ещё мог сделать? Я считаю, что здесь не стоит вопрос к менеджменту «Локомотива», они предложили максимум, исходя из того, что у них есть«, — сказал футбольный агент в новом выпуске YouTube-канала “Это футбол, брат!”.
Миранчук попал в академию железнодорожников в 2011 году, уже через год дебютировал в молодёжном первенстве. В конце 2013-го Антон впервые сыграл за основной состав. 1 июня московская команда объявила об уходе игрока.
В общей сложности 28-летний полузащитник провёл за красно-зелёных 217 матчей, забил 51 гол, завоевал чемпионство, стал трёхкратным обладателем Кубка и победителем Суперкубка России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 6 млн.