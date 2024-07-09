Юрий Жирков: В новом сезоне у «Зенита» тоже не будет конкурентов

«В новом сезоне у “Зенита” тоже не будет конкурентов» | Источник: Известия

Легендарный российский футболист Юрий Жирков не видит конкурентов питерскому «Зениту» в предстоящем сезоне РПЛ. В минувшие выходные он поучаствовал в организованном РФС в Минске ретро-матче «Лиги Легенд», где ветераны сборной России сыграли с коллегами из Белоруссии. В интервью «Известиям» обладатель Кубка УЕФА — 2005 в составе ЦСКА и полуфиналист чемпионата Европы — 2008 поделился впечатлениями от мероприятия, оценил вероятность интриги в предстоящем чемпионате России, объяснил, почему ЦСКА стал мало выигрывать титулов в последние годы.

— Какие впечатления от матча в Минске?

— Был полный стадион — кайф играть в такой обстановке. Конечно, тяжело физически — все-таки мы все уже завершили карьеру футболистов, не имеем постоянной практики. Да и перед этим матчем толком не тренировались — только некоторые ребята за день до игры вышли на поле и провели занятие. Но это стоило того. Все-таки болельщики приходят, чтобы посмотреть на нас, уже не в первый раз РФС организовывает подобные мероприятия, на которые приходит много народу. И в Минске игру посетило 15 тыс. зрителей — ради такого стоило приезжать и выходить на поле.

— Сами не жалеете, что закончили карьеру? Судя по вашей форме, еще могли выступать на неплохом уровне?

— Да нет. Мне кажется, профессионально я уже не могу играть. Травмы дают о себе знать — с молодыми тяжело конкурировать.

— Кто вам нравится сейчас в РПЛ из коллег по амплуа, играющих на левом фланге?

— Так тяжело сказать. Если брать тех, с кем я играл, то это Данил Круговой. Вот он мне нравится очень.

— Как отреагировали на его историю с переходом в ЦСКА и отправкой в «Зенит-2» на оставшиеся полгода контракта с петербургским клубом?

— Обычная футбольная история. Таких ситуаций тысячи. Не вижу в этом ничего особенного.

— Рискованный шаг был с его стороны так уходить из «Зенита»?

— Ну он во второй лиге поиграл всего полсезона. А в ЦСКА, скорее всего, будет получать больше игрового времени, чем получал в «Зените». Для него это хороший шанс стать одним из лидеров своей команды. Так что ничего такого в этом нет.

— Вы вообще после тамбовского «Спартака» во второй лиге сразу заиграли в РПЛ за ЦСКА.

— Там все-таки другая ситуация. Круговой несколько лет отыграл в РПЛ перед этой отправкой в «Зенит-2». А я пришел в ЦСКА из Тамбова молодым игроком, только дебютировал в премьер-лиге. До этого еще были долгие мытарства во всех вторых составах разных команд — «Локомотива», к примеру. Так что я прошел много (улыбается).

— В этом году исполнилось 20 лет с момента вашего перехода в ЦСКА и дебюта в РПЛ. Часто вспоминаете тот момент?

— Естественно, воспоминания особые. Я пришел молодым игроком из второй лиги и довольно быстро получил шанс играть в основном составе такой команды. Уже через полтора года мы взяли Кубок УЕФА. Такое не забыть. Очень благодарен Евгению Ленноровичу Гинеру, Артуру Жорже и Валерию Георгиевичу Газзаеву за то, что поверили в меня и дали такой шанс.

— До сих пор необычной кажется история, как одновременно с вами ЦСКА за большие деньги приобрел аргентинского левого полузащитника Осмара Феррейру, но вы его неожиданно вытеснили из основы. Когда поняли, что Артур Жорже на вас будет делать ставку?

— Насколько помню, я в то трансферное окно первый пришел в ЦСКА. Феррейру уже потом купили, в конце зимы. Может быть, за время сборов, пока его не было, я что-то доказал тренеру. Но тогда ничего об этом не думал. Предполагал, что буду в запасе, но Жорже даст мне какие-то минимальные шансы, однако играть будет Феррейра. Потому что все-таки я переходил из второй лиги. Не знаю, почему в итоге ставили меня в состав. Наверное, Жорже что-то рассмотрел во мне. То, что не видели в других клубах — в московском «Спартаке», в «Локомотиве», еще командах, где я был, — не помню уже, в каких (улыбается).

— Как человек, заставший в «Зените» времена, когда он не был чемпионом, можете спрогнозировать, сколько продлится его гегемония в РПЛ?

— Тяжело сказать. Наверное, когда другие команды укрепят свои составы хорошими добротными легионерами, или у них появятся какие-то восходящие русские звезды. Без этого пока тяжело составить конкуренцию нынешнему «Зениту». Не видится ее практически в последнее время. Даже в конце прошлого сезона, когда в последнем туре золото у «Зенита» могли отобрать «Динамо» и «Краснодар». Да, интрига была, но, по-моему, всё равно все знали, что «Зенит» все-таки дожмет.

— Вы это знали даже перед последним туром, когда от «Зенита» далеко не всё зависело и только поражение «Динамо» выводило его на первое место?

— Я всё время говорил, что «Зенит» — фаворит. И играет практически вполноги.

— Нет ощущения, что в минувшем сезоне конкуренты упустили уникальный шанс на золото? И что теперь «Зенит» перегруппируется и не оставит никому возможностей подвинуть себя с вершины?

— Нынешняя трансферная кампания четко дает понять, что «Зенит» нацелен на следующее чемпионство. Приобретения Максима Глушенкова, Евгения Латышонка, Юрия Горшкова, Сергея Волкова говорят об этом. Может быть, еще кого-то подпишут этим летом. Так что думаю, в ближайшем сезоне у Питера тоже не будет конкурентов.

— Как отреагировали на смену главного тренера в ЦСКА?

— Тренеры приходят и уходят. Команда остается. Так что — обычное дело.

— Все-таки обычно Евгений Гинер так не тасовал тренеров. Валерий Газзаев, Леонид Слуцкий и Виктор Гончаренко у него долго работали.

— Думаю, там не только он один руководит. Наверное, какое-то акционерное общество, совет директоров еще решают.

— Почему после 2018 года, когда ушли Сергей Игнашевич, братья Березуцкие, Понтус Вернблум и Бибрас Натхо, ЦСКА всего один успешный сезон провел?

— Полагаю, на этом и держалась команда — на таких лбах в обороне, как Игнашевич, братья Березуцкие и некоторые другие игроки. Когда такие ребята уходят, тяжело перестроиться.

— Как найти новых таких футболистов?

— Работать, как во времена, когда мы начинали. Вспомните, как ругали Березуцких в их первые сезоны в РПЛ. А оказалось, что это лучшие защитники России. Тут, по-моему, всё ясно.

— Сейчас молодым так не доверяют, как в те времена Березуцким доверял Газзаев.

— Надо доверять. Побольше доверять нашей российской молодежи.

— Сборная России в нынешнем виде вам интересна без официальных матчей?

— Когда проходят матчи, обязательно их смотрю. Хорошо, что сборная России играет хоть какие-то матчи.

— Как думаете, насколько тяжело будет нашим клубам и сборным возвращаться в официальные международные турниры, когда российский футбол разбанят?

— Не знаю… Мне кажется, нас всё равно бан отбросит куда-то назад на какое-то время. Но надеюсь, что всё равно наши команды через практику вернутся на былой уровень. Всё восстановится, и мы снова будем достойно играть на международной арене.