Черчесов сделал откровенное признание об Алипе

«Первый раз увидел Алипа в Турции, когда ему было 18 лет. Сразу обратил на него внимание. В этом году он провел много матчей, но без каких‑то просчетов не бывает. Я специально говорю “просчет”, а не “ошибка”. Алип забил гол в финале Кубка России.



Надеюсь, что в этом сезоне он будет часто играть, хотя у “Зенита” большая конкуренция в стартовом составе», — отметил Черчесов.