Великий клуб закатывают в асфальт. Три главных вопроса боссам «Локомотива»

В московском «Локомотиве» глобальная чистка, легендарная команда на глазах превращается в заурядного середняка РПЛ. РИА Новости Спорт задает три основных вопроса клубному менеджменту.

1. Почему «Локо» лишился целого состава?

В последние дни от разных представителей футбольного сообщества слышится один нарратив: такого слабого по составу «Локомотива» не было никогда. Команду уже покинули Артем Дзюба, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Рифат Жемалетдинов, Маринато Гилерме, Станислав Магкеев, Даниил Худяков, а также ряд легионеров — Тин Едвай, Джирано Керк и Вильсон Изидор. В этот список еще не включена молодежь, ушедшая в аренду, а также менее значимые игроки. Выходит, что «Локомотив» одномоментно лишился больше чем целого состава.

И тут возникает целый ряд вопросов, и не только к агенту Вадиму Шпиневу, который порядочно попортил крови боссам «Локомотива». Интересно узнать, почему одного из лучших игроков сезона Глушенкова конкуренты выкупили за смешную сумму? Как так вышло, что переговоры со своими воспитанниками зашли в тупик? Можно ли ограничить влияние агентов на «Локомотив»? Почему нельзя было попытаться заработать хоть сколько-нибудь средств на уходе легионеров из эпохи Рангника? Этот список можно продолжать, причем еще очень долго.

Возможно, клуб попытался как-то возместить массовые потери? Отчасти. Наконец-то стал доступен молодой талант Никита Салтыков, в конкуренты за место в воротах к Илье Лантратову был приглашен Антон Митрюшкин, линия атаки обогатилась Дмитрием Воробьевым, а центр поля должен усилить Артем Тимофеев. Прибавил ли состав в качестве, нивелировали ли эти переходы трансферы на выход? Конечно, хочется ошибаться, но пока эта стратегия похожа на затыкание дыр.

Если даже опустить фактор качества, то проблема количества игроков ужасает еще больше. Как идти в сезон с насыщенным календарем, когда на нескольких позициях вообще нет разнообразия, а другие будут прикрывать вчерашние юниоры? Усиление не просто желательно, оно жизненно необходимо. И даже если в ближайшие дни появятся несколько новичков, то на интеграцию футболистов, пропустивших основную часть летних сборов, потребуется существенное количество времени. Все это совсем не похоже на базис для успеха.

2. Задача — не вылететь в Первую лигу?

Сейчас сложно быть Михаилом Галактионовым. Еще недавно ты боролся за медали чемпионата России, а сейчас не понимаешь, как из этого состава слепить боеспособную команду, готовую цеплять хоть какие-то очки. Не хочется думать, что промежуточные итоги трансферного окна — это констатация разрыва между управленцами и тренерским штабом. Если отмести факт разногласий между «черкизовскими башнями», то получается еще более странная картина — главный тренер изначально предупрежден о глобальной перестройке и дает на нее свое согласие, причем без гарантии адекватных замен. Ну это же чистое профессиональное убийство!

Говорить о месте в тройке на данный момент просто смешно. Очертить задачу расплывчатой формулировкой «первая восьмерка» — это официально снять с «Локомотива» звание претендента на трофеи и самые высокие места. Наверняка этого сделано не будет, потому что это станет уж слишком резким и болезненным расставанием с иллюзиями. Совсем недавно «Локо» брал золото РПЛ, а также завоевал несколько Кубков России, поэтому в клубе заинтересованы в том, чтобы максимально остудить негативный фон. Поводов для оптимизма, очевидно, мало, значит, руководители могут взять на вооружение максимально расплывчатые формулировки в ожидании каких-то чудес от команды. Будут ли эти чудеса, учитывая, что Галактионов не волшебник?

3. Новая перестройка — предвестник финансового коллапса?

Со стороны нынешняя ситуация в «Локо» напоминает стихийную распродажу в магазине, который ждет скорая ликвидация. Помимо вышеуказанных трансферов на выход, клуб в ближайшее время может потерять капитана Дмитрия Баринова, который ведет переговоры с испанским «Алавесом». Также ходят упорные слухи о желании продать главного молодого таланта страны Сергея Пиняева. Что это, как не желание получить хоть какие-то деньги, но прямо здесь и сейчас?

Интересно, что у сопереживающих «Локомотиву» людей уже выработался иммунитет на слухи об экономических проблемах. Был шумный аудит работы Ильи Геркуса, его сменщик Василий Кикнадзе признавался, что на трансферы есть всего лишь «трешка» (три миллиона — прим.), а последствия прихода и ухода немецкой бригады во главе с Ральфом Рангником расхлебывают до сих пор. Добавьте к этому современные реалии, в которых живут страна и весь отечественный спорт, сильно завязанный на государственных дотациях.

Может ли быть так, что «Локомотив» потихоньку теряет статус важного социального проекта, становясь балластом? РЖД даже в самые сложные времена не отказывались от «социалки», вкладывая в клуб более пяти миллиардов рублей ежегодно, однако сейчас — и это всем очевидно — денег на «развлекухи» почти нет, а держаться желательно в топе турнирной таблицы РПЛ. Вполне возможно, что перестройка состава с акцентом на выпускников академии — часть давно задуманной концепции перевода «Локомотива» на рельсы самодостаточности. Вряд ли в этом есть что-то плохое, вот только желательно об этом честно и открыто рассказать. А там, может, и инвесторы подтянутся.

Квинтэссенцией всего происходящего стал скандал с благоустройством территории перед домашним стадионом. Фото свежего асфальта, который заменил несколько зеленых газонов и старинные деревья, просто взорвали публику. Люди искренне не понимали, почему проект не был заранее презентован, зачем надо было рубить деревья и, главное, кто за это в ответе. Когда фанаты пришли на товарищеский матч с калининградской «Балтикой», перед ними предстала пустая серая площадь, без намека на гостеприимство. Конечно, к началу сезона там все изменится и заживет новой жизнью, но люди уже успели отметить: новый вид площади напоминает им сам «Локомотив», который медленно, тихо и методично закатывают в асфальт. Сможет ли клуб через него пробиться уже в новом обличии?