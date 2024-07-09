Быстров: Наши с Соболевым переходы из «Спартака» в «Зенит» нельзя сравнивать. Он не был лидером

«Давайте подождем официального заявления о переходе Соболева в “Зенит” и суммы трансфера — это очень важно в данной ситуации.



Я тоже переходил из “Спартака” в “Зенит”? У меня была совершенно другая ситуация. Разница в том, что Соболев не был лидером “Спартака”, вот и все. Наши переходы нельзя сравнивать — каждый трансфер индивидуален», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.