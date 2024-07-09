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16:30 (мск), источник: Sport24

Быстров: Наши с Соболевым переходы из «Спартака» в «Зенит» нельзя сравнивать. Он не был лидером

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров высказал мнение о переходе нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

Зенит
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Ранее появилась информация, что петербургский клуб заплатит за форварда 12 миллионов евро.

Быстро тоже переходил в «Зенит» из «Спартака» по ходу карьеры.

«Давайте подождем официального заявления о переходе Соболева в “Зенит” и суммы трансфера — это очень важно в данной ситуации.

Я тоже переходил из “Спартака” в “Зенит”? У меня была совершенно другая ситуация. Разница в том, что Соболев не был лидером “Спартака”, вот и все. Наши переходы нельзя сравнивать — каждый трансфер индивидуален», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.

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