«Химки» уступили в товарищеском матче сербскому ОФК

Напомним, «Химки» набрали 66 очков и заняли первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги в сезоне-2023/2024. На второй строчке расположилось махачкалинское «Динамо» с 61 очком. Обе команды напрямую вышли в Российскую Премьер-Лигу. «Химки» выиграли чемпионат Первой лиги во второй раз, впервые это произошло в 2006 году. В свою очередь, по итогам сезона-2023/2024 сербской Первой лиги ОФК из Белграда пробился в Суперлигу страны.