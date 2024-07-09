Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Испания
Франция
Футбол. Чемпионат Европы
5.07
Испания
Германия
Футбол. Чемпионат Европы
5.07
Португалия
Франция
П 3:5
Футбол. Чемпионат Европы
6.07
Англия
Швейцария
П 5:3
Футбол. Чемпионат Европы
6.07
Нидерланды
Турция
Футбол. Чемпионат Европы
10.07
Нидерланды
Англия
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
25.05
Зенит
Ростов
25.05
Факел
Ахмат
25.05
Краснодар
Динамо
25.05
ЦСКА
Урал
25.05
Рубин
Сочи
25.05
Крылья Советов
Пари Нижний Новгород
25.05
Балтика
Локомотив
25.05
Оренбург
Спартак
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
19:58 (мск), источник: Чемпионат.com

«Химки» уступили в товарищеском матче сербскому ОФК

Сегодня, 9 июля, состоялся товарищеский матч между российскими «Химками» и сербским ОФК из Белграда.

Химки
ОФКПремьер-лига: таблица и календарь
«Химки» уступили в товарищеском матче сербскому ОФК | Источник: Чемпионат.com

Игра, проходившая в закрытом режиме, завершилась победой сербов со счётом 3:2.

Отметим, что этим же днём подмосковные «Химки» разгромили медиаклуб «Рома» со счётом 10:0.

Напомним, «Химки» набрали 66 очков и заняли первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги в сезоне-2023/2024. На второй строчке расположилось махачкалинское «Динамо» с 61 очком. Обе команды напрямую вышли в Российскую Премьер-Лигу. «Химки» выиграли чемпионат Первой лиги во второй раз, впервые это произошло в 2006 году. В свою очередь, по итогам сезона-2023/2024 сербской Первой лиги ОФК из Белграда пробился в Суперлигу страны.

Читайте также от «Чемпионат.com»
Стюарды избили болельщика на матче Португалия — Словения на Евро-2024
Юрист: естественно, Хабибу может грозить тюрьма из-за долгов
Федерация бокса написала заявление на бойца, оскорбившего русских
Есть самая сенсационная сборная в четвертьфинале Евро!
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь