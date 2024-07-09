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21:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Клаудиньо согласовал условия контракта с «Фламенго» — Вене Касагранде

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо близок к переходу во «Фламенго».

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Клаудиньо согласовал условия контракта с «Фламенго» — Вене Касагранде | Источник: Чемпионат.com

Об этом со ссылкой на окружение футболиста информирует бразильский журналист Вене Касагранде.

По данным источника, Клаудиньо согласовал условия контракта с «Фламенго». При этом бразильский клуб продолжает переговоры с «Зенитом», которому он готов выложить за игрока € 15 млн. Шансы на то, что трансфер Клаудиньо состоится, оцениваются как высокие.

В прошедшем сезоне 27-летний Клаудиньо принял участие в 42 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и девятью результативными передачами. «Зенит» стал чемпионом России и обладателем Кубка страны. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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