Клаудиньо согласовал условия контракта с «Фламенго» — Вене Касагранде | Источник: Чемпионат.com

Об этом со ссылкой на окружение футболиста информирует бразильский журналист Вене Касагранде.

По данным источника, Клаудиньо согласовал условия контракта с «Фламенго». При этом бразильский клуб продолжает переговоры с «Зенитом», которому он готов выложить за игрока € 15 млн. Шансы на то, что трансфер Клаудиньо состоится, оцениваются как высокие.