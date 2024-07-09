«Краснодар» планирует сделать два приобретения в ближайшее время | Источник: Чемпионат.com

— Мы планируем, что клуб пополнят ещё минимум два футболиста.

— Один из них — центральный защитник?

— Да, для комплекта нам нужно четыре центральных защитника, — сообщил Мусаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, что в нынешнее трансферное окно «Краснодар» покинули голкипер Матвей Сафонов, защитники Сергей Волков, Хуниор Алонсо, полузащитники Кади Боржес, Михайло Баньяц. В свою очередь, клуб приобрёл следующих игроков: вратарь Юрий Дюпин, полузащитник Данила Козлов, нападающий Фёдор Смолов.