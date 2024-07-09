Мурад Мусаев сообщил об уходе из «Краснодара» основного защитника Хуниора Алонсо
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сообщил об уходе из клуба парагвайского защитника Хуниора Алонсо.
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сообщил об уходе из клуба парагвайского защитника Хуниора Алонсо.
«Алонсо объявил, что у него есть опция в контракте, которой он воспользуется. Хуниор уже уведомил клуб об уходе и попрощался с командой. Он хочет вернуться к семье в Южную Америку. Официально об этом пока не объявлено, поскольку ещё нужно согласовать детали. А Кастаньо, Кордобу и Оласу, конечно же, ждём с Кубка Америки обратно», — сказал Мусаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
К «Краснодару» Алонсо присоединился в январе 2022 года, но уже в начале марта вернулся в свой предыдущий клуб «Атлетико Минейро» на правах годичной аренды, не проведя за «быков» ни одного официального матча.
В минувшем сезоне 30-летний парагваец сыграл за «Краснодар» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 7 млн.