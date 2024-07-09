Мурад Мусаев сообщил об уходе из «Краснодара» основного защитника Хуниора Алонсо

«Алонсо объявил, что у него есть опция в контракте, которой он воспользуется. Хуниор уже уведомил клуб об уходе и попрощался с командой. Он хочет вернуться к семье в Южную Америку. Официально об этом пока не объявлено, поскольку ещё нужно согласовать детали. А Кастаньо, Кордобу и Оласу, конечно же, ждём с Кубка Америки обратно», — сказал Мусаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.