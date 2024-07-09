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21:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Мурад Мусаев сообщил об уходе из «Краснодара» основного защитника Хуниора Алонсо

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сообщил об уходе из клуба парагвайского защитника Хуниора Алонсо.

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Мурад Мусаев сообщил об уходе из «Краснодара» основного защитника Хуниора Алонсо | Источник: Чемпионат.com

«Алонсо объявил, что у него есть опция в контракте, которой он воспользуется. Хуниор уже уведомил клуб об уходе и попрощался с командой. Он хочет вернуться к семье в Южную Америку. Официально об этом пока не объявлено, поскольку ещё нужно согласовать детали. А Кастаньо, Кордобу и Оласу, конечно же, ждём с Кубка Америки обратно», — сказал Мусаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

К «Краснодару» Алонсо присоединился в январе 2022 года, но уже в начале марта вернулся в свой предыдущий клуб «Атлетико Минейро» на правах годичной аренды, не проведя за «быков» ни одного официального матча.

В минувшем сезоне 30-летний парагваец сыграл за «Краснодар» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 7 млн.

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