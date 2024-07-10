Главный тренер «Локомотива» Галактионов отреагировал на интервью Дмитрия Баринова
Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал интервью капитана команды Дмитрия Баринова.
Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал интервью капитана команды Дмитрия Баринова.
Баринов сказал, что команда движется в обратном от чемпионства направлении после ухода ключевых игроков.
— Читал интервью Дмитрия Баринова. Его тезисы там — мнение Димы. Он открыто об этом говорит. Мы не говорим о том, что есть кто-то виноватый. Есть и были ребята, которые нам помогали. Антон Миранчук, Макс Глушенков — они были системообразующими игроками. Но сейчас есть ситуация, и из неё надо выходить.
— Он говорил, что нынешний состав не способен решать серьёзные задачи.
— Значит, будем напрягаться, — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.
«Локомотив» завершил сезон-2023/2024 чемпионата России на четвёртой строчке в турнирной таблице. Команда Михаила Галактионова набрала 53 очка за 30 матчей. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит» (57).