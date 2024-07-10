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18:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Главный тренер «Локомотива» Галактионов отреагировал на интервью Дмитрия Баринова

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал интервью капитана команды Дмитрия Баринова.

Локомотив
Источник: РИА "Новости"

Баринов сказал, что команда движется в обратном от чемпионства направлении после ухода ключевых игроков.

— Читал интервью Дмитрия Баринова. Его тезисы там — мнение Димы. Он открыто об этом говорит. Мы не говорим о том, что есть кто-то виноватый. Есть и были ребята, которые нам помогали. Антон Миранчук, Макс Глушенков — они были системообразующими игроками. Но сейчас есть ситуация, и из неё надо выходить.

— Он говорил, что нынешний состав не способен решать серьёзные задачи.

— Значит, будем напрягаться, — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

«Локомотив» завершил сезон-2023/2024 чемпионата России на четвёртой строчке в турнирной таблице. Команда Михаила Галактионова набрала 53 очка за 30 матчей. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит» (57).

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