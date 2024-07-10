Главный тренер «Локомотива» Галактионов отреагировал на интервью Дмитрия Баринова

— Читал интервью Дмитрия Баринова. Его тезисы там — мнение Димы. Он открыто об этом говорит. Мы не говорим о том, что есть кто-то виноватый. Есть и были ребята, которые нам помогали. Антон Миранчук, Макс Глушенков — они были системообразующими игроками. Но сейчас есть ситуация, и из неё надо выходить.