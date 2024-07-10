Стала известна сумма, за которую «Зенит» готов отпустить Клаудиньо во «Фламенго» | Источник: Чемпионат.com

По данным источника, сейчас клубы находятся в процессе обсуждения возможных способов выплаты указанной суммы. Самому Клаудиньо предложен пятилетний контракт с «Фламенго».

Ранее появилась информация, что Клаудиньо согласовал условия контракта с «Фламенго». При этом бразильский клуб продолжает переговоры с «Зенитом», которому он готов выложить за игрока € 15 млн. Шансы на то, что трансфер Клаудиньо состоится, оцениваются как высокие.

В прошедшем сезоне 27-летний Клаудиньо принял участие в 42 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и девятью результативными передачами. «Зенит» стал чемпионом России и обладателем Кубка страны. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.