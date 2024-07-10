Главный тренер «Локомотива» Галактионов высказался о матче с «Партизаном»

«Отрезками “Локомотив” был достаточно неплох в матче с “Партизаном”. Когда двигали мяч, когда были сбалансированы. Но были и моменты, которые не устраивают, мы их проговорим. Много потерь, от этого складывается характер матча и инициатива игры. Нужно быть более сбалансированными.



“Партизан” — хорошая команда. Ребята быстро работают с мячом, есть хорошие исполнители. Понятно, может, нет такой свежести это достаточно неплохая команда», — передает слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.