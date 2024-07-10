Галактионов: для Глушенкова условия «Локомотива» и «Зенита» несоизмеримы | Источник: Чемпионат.com

«У Глушенкова была опция, которой воспользовалась другая сторона. Те личные условия, которые предложил “Локомотив” для его сохранения, несоизмеримы», — передает слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон).