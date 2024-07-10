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18:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Галактионов: для Глушенкова условия «Локомотива» и «Зенита» несоизмеримы

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов назвал причину ухода полузащитника Максима Глушенкова из стана железнодорожников.

Локомотив
Зенит
Галактионов: для Глушенкова условия «Локомотива» и «Зенита» несоизмеримы | Источник: Чемпионат.com

«У Глушенкова была опция, которой воспользовалась другая сторона. Те личные условия, которые предложил “Локомотив” для его сохранения, несоизмеримы», — передает слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон).

Напомним, Глушенков является воспитанником академии «Чертаново». С 2023 года Максим выступает за «Локомотив». В минувшем сезоне игрок провёл 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глушенкова в € 7,5 млн.

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