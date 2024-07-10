Галактионов: до последнего надеялись, что Миранчука и Глушенкова удастся сохранить

«Когда мы уходили в отпуск, говорили о том, что это системообразующие игроки, вокруг них должна строиться игра. Естественно, я знал, что дальше шли переговоры. Не знаю всех деталей, но до последнего надеялись, что ребят удастся сохранить. Даже в последнем контрольном матче Антон Миранчук вышел в стартовом составе, а решилось всё если не вечером, то на следующий день», — передает слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.