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18:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Галактионов: до последнего надеялись, что Миранчука и Глушенкова удастся сохранить

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мнением об уходе полузащитника Антона Миранчука и нападающего Максима Глушенкова из клуба.

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Галактионов: до последнего надеялись, что Миранчука и Глушенкова удастся сохранить | Источник: Чемпионат.com

«Когда мы уходили в отпуск, говорили о том, что это системообразующие игроки, вокруг них должна строиться игра. Естественно, я знал, что дальше шли переговоры. Не знаю всех деталей, но до последнего надеялись, что ребят удастся сохранить. Даже в последнем контрольном матче Антон Миранчук вышел в стартовом составе, а решилось всё если не вечером, то на следующий день», — передает слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Помимо Глушенкова и Миранчука «Локомотив» покинули Артём Дзюба, Рифат Жемалетдинов, Станислав Магкеев, Даниил Худяков, Маринато Гильерме. Указанные выше игроки, за исключением Глушенкова, ушли из клуба в качестве свободных агентов. Также «Локомотив» покинули футболисты, которые были в аренде или приостанавливали контракт с клубом.

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