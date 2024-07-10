Хуниор Алонсо покинул «Краснодар» и перешёл в «Атлетико Минейро» | Источник: Чемпионат.com

Парагвайский защитник активировал опцию и прервал контракт с «Краснодаром». Он продолжит карьеру в «Атлетико Минейро», в котором уже играл ранее, бразильский клуб выплатил компенсацию.

«Мы благодарим Хуниора за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба клуба.

Хуниор Алонсо провёл за «Краснодар» 54 матча, забил один гол и отдал три результативные передачи.