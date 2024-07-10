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21:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил на вопрос о дальнейшем усилении атаки команды

Генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев заявил, что линия атаки армейцев после подписания нападающего Секу Койта и атакующего полузащитника Рифата Жемалетдинова укомплектована.

ЦСКА
Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил на вопрос о дальнейшем усилении атаки команды | Источник: Чемпионат.com

«Можно ли сказать, что линия ЦСКА укомплектована? Да, безусловно. Достаточно посмотреть на состав, где есть три игрока на каждую позицию. Только если будут какие‑то форс‑мажорные обстоятельства, — приводит слова Бабаева “Матч ТВ”.

Напомним, накануне ЦСКА объявил о подписании Койта и Жемалетдинова. Последним клубом 24-летнего Секу Койта был австрийский «Ред Булл Зальцбург», за который футболист выступал с 2019 года. За это время форвард принял участие в 106 матчах, в которых забил 43 гола и отдал 23 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 4 млн.

Рифат Жемалетдинов покинул «Локомотив» после завершения срока контракта по итогам минувшего розыгрыша чемпионата. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 27-летний Жемалетдинов провёл 20 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами. Также на его счету шесть игр в Фонбет Кубке России.

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