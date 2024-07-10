Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил на вопрос о дальнейшем усилении атаки команды | Источник: Чемпионат.com

«Можно ли сказать, что линия ЦСКА укомплектована? Да, безусловно. Достаточно посмотреть на состав, где есть три игрока на каждую позицию. Только если будут какие‑то форс‑мажорные обстоятельства, — приводит слова Бабаева “Матч ТВ”.

Напомним, накануне ЦСКА объявил о подписании Койта и Жемалетдинова. Последним клубом 24-летнего Секу Койта был австрийский «Ред Булл Зальцбург», за который футболист выступал с 2019 года. За это время форвард принял участие в 106 матчах, в которых забил 43 гола и отдал 23 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 4 млн.