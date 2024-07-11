«Краснодар» предложил 7,5 миллионов евро за игрока «Сан-Паулу», пишут СМИ | Источник: Спорт РИА Новости

По информации источника, «Краснодар» прислал «Сан-Паулу» официальное предложение по трансферу 24-летнего защитника за 7,5 миллиона евро. Руководство клуба пока рассматривает предложение «черно-зеленых», но представители агентства, занимающегося делами Косты, настроены оптимистично.

Как отмечается, футболист может вылететь в Россию для прохождения медосмотра и заключения контракта уже на следующей неделе.