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08:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Краснодар» предложил 7,5 миллионов евро за игрока «Сан-Паулу», пишут СМИ

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. «Краснодар» близок к подписанию контракта с футболистом бразильского «Сан-Паулу» Диего Костой, сообщает Globo.

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
«Краснодар» предложил 7,5 миллионов евро за игрока «Сан-Паулу», пишут СМИ | Источник: Спорт РИА Новости

По информации источника, «Краснодар» прислал «Сан-Паулу» официальное предложение по трансферу 24-летнего защитника за 7,5 миллиона евро. Руководство клуба пока рассматривает предложение «черно-зеленых», но представители агентства, занимающегося делами Косты, настроены оптимистично.

Как отмечается, футболист может вылететь в Россию для прохождения медосмотра и заключения контракта уже на следующей неделе.

Диего Коста выступает за основную команду «Сан-Паулу» с 2019 года и провел за клуб 161 матч, в которых забил пять мячей.

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