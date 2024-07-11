Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
5.07
Португалия
Франция
П 3:5
Футбол. Чемпионат Европы
6.07
Англия
Швейцария
П 5:3
Футбол. Чемпионат Европы
6.07
Нидерланды
Турция
Футбол. Чемпионат Европы
9.07
Испания
Франция
Футбол. Чемпионат Европы
10.07
Нидерланды
Англия
Футбол. Чемпионат Европы
14.07
Испания
Англия
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
25.05
Зенит
Ростов
25.05
Факел
Ахмат
25.05
Краснодар
Динамо
25.05
ЦСКА
Урал
25.05
Рубин
Сочи
25.05
Крылья Советов
Пари Нижний Новгород
25.05
Балтика
Локомотив
25.05
Оренбург
Спартак
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
15:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Семак: «Зениту» не хватает футболиста, который мог бы заменить Кассьерру

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что команде не хватает футболиста, который мог бы заменить колумбийского нападающего Матео Кассьерру.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Семак: «Зениту» не хватает футболиста, который мог бы заменить Кассьерру | Источник: Спорт РИА Новости

Ранее источник сообщил РИА Новости, что руководство «Зенита» хочет продать Кассьерру в чемпионат Саудовской Аравии. Ему на замену петербургский клуб намерен приобрести Александра Соболева из московского «Спартака».

«У нас есть два нападающих, но они разные по своему функционалу. Что касается Вани (Сергеева), он играл ярко выраженного нападающего только потому, что у нас не было больше никаких нападающих, когда отсутствовал Кассьерра. Ему лучше играть вторым нападающим. Замены тому же Матео по функционалу у нас нет. Команде нужен нападающий такого плана, который может бороться за мячи. Мы очень много матчей играем, когда соперник очень глубоко и низко обороняется. Игрок, который хорошо действует на втором этаже, нам бы пригодился», — цитирует Семака Telegram-канал «Зенита».

Кассьерре 27 лет. Он перешел в «Зенит» из «Сочи» в июле 2022 года. В составе команды Кассьерра стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка России и двукратным победителем Суперкубка страны. В прошедшем сезоне колумбиец принял участие в 38 матчах в различных турнирах, в которых забил 24 мяча и отдал семь результативных передач. В Российской премьер-лиге (РПЛ) Кассьерра отметился 21 голом и стал лучшим бомбардиром турнира.

Читайте также от «Спорт РИА Новости»
Пожизненное за 'русскую свинью'. Азербайджанский боец ответил за базар
Вражда с украинками и похороны в свадебном платье: жуткая смерть гимнастки
Великий клуб закатывают в асфальт. Три главных вопроса боссам 'Локомотива'
Россия послала IIHF куда подальше? КХЛ официально обрела независимость
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь