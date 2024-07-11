Семак: «Зениту» не хватает футболиста, который мог бы заменить Кассьерру

Ранее источник сообщил РИА Новости, что руководство «Зенита» хочет продать Кассьерру в чемпионат Саудовской Аравии. Ему на замену петербургский клуб намерен приобрести Александра Соболева из московского «Спартака».
«У нас есть два нападающих, но они разные по своему функционалу. Что касается Вани (Сергеева), он играл ярко выраженного нападающего только потому, что у нас не было больше никаких нападающих, когда отсутствовал Кассьерра. Ему лучше играть вторым нападающим. Замены тому же Матео по функционалу у нас нет. Команде нужен нападающий такого плана, который может бороться за мячи. Мы очень много матчей играем, когда соперник очень глубоко и низко обороняется. Игрок, который хорошо действует на втором этаже, нам бы пригодился», — цитирует Семака Telegram-канал «Зенита».
Кассьерре 27 лет. Он перешел в «Зенит» из «Сочи» в июле 2022 года. В составе команды Кассьерра стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка России и двукратным победителем Суперкубка страны. В прошедшем сезоне колумбиец принял участие в 38 матчах в различных турнирах, в которых забил 24 мяча и отдал семь результативных передач. В Российской премьер-лиге (РПЛ) Кассьерра отметился 21 голом и стал лучшим бомбардиром турнира.