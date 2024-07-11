Семак: «Зениту» не хватает футболиста, который мог бы заменить Кассьерру

«У нас есть два нападающих, но они разные по своему функционалу. Что касается Вани (Сергеева), он играл ярко выраженного нападающего только потому, что у нас не было больше никаких нападающих, когда отсутствовал Кассьерра. Ему лучше играть вторым нападающим. Замены тому же Матео по функционалу у нас нет. Команде нужен нападающий такого плана, который может бороться за мячи. Мы очень много матчей играем, когда соперник очень глубоко и низко обороняется. Игрок, который хорошо действует на втором этаже, нам бы пригодился», — цитирует Семака Telegram-канал «Зенита».