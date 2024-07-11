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18:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Аршавин высказался о будущем Дзюбы в РПЛ

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о будущем форварда Артёма Дзюбы, последним клубом которого является «Локомотив».

Премьер-лига: таблица и календарь
Аршавин высказался о будущем Дзюбы в РПЛ | Источник: Чемпионат.com

— Как думаете, Артем Дзюба еще всплывет на уровне РПЛ или уже всё идет к завершению им карьеры?

— Может, с кем-то и подпишет контракт на годик еще, — приводит слова Аршавина «Известия».

Дзюба является четырёхкратным чемпионом России и лучшим бомбардиром в истории чемпионатов страны. Наряду с Александром Кержаковым он является лучшим бомбардиром в истории сборной России.

Напомним, 29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покидает клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе красно-зелёных Артём провёл 39 матчей, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач.

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