Аршавин высказался о будущем Дзюбы в РПЛ | Источник: Чемпионат.com

— Как думаете, Артем Дзюба еще всплывет на уровне РПЛ или уже всё идет к завершению им карьеры?

— Может, с кем-то и подпишет контракт на годик еще, — приводит слова Аршавина «Известия».

Дзюба является четырёхкратным чемпионом России и лучшим бомбардиром в истории чемпионатов страны. Наряду с Александром Кержаковым он является лучшим бомбардиром в истории сборной России.