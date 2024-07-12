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10:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Странный тренд в трансферах РПЛ. «Краснодар» взял уже трёх ветеранов

«Химки» — ещё больше. Почему клубы так «усиливаются»?

Чемпионат России, трансферы РПЛ, лето 2024: возрастные новички Краснодара и других клубов — Смолов, Газинский, мнение | Источник: Чемпионат.com

Последние трансферы вице-чемпиона России просто сбивают с ног. «Краснодар» подписал этим летом уже трёх игроков старше 33 лет. Вслед за 36-летним голкипером Юрием Дюпиным новичками южного клуба стали 34-летние нападающий Фёдор Смолов и полузащитник Юрий Газинский.

Как это понимать? В чём смысл такого искусственного повышения среднего возраста команды, которая вдобавок проводит много времени в дороге, что усложняет восстановление футболистов? Настолько ли ценен опыт игроков, если он снижает как минимум интенсивность тренировочного процесса?

Трансферы Смолова и Газинского — это, кажется, ностальгия. Фёдор в составе «Краснодара» дважды становился лучшим бомбардиром РПЛ в 2016 и 2017 годах, забивая, соответственно, 20 и 18 голов. Но в прошлом сезоне в «Динамо» Смолов положил только четыре мяча. Газинский и вовсе отыграл девять сезонов в «Краснодаре». Вот только два года назад он уже был не нужным команде возрастным футболистом, а теперь вдруг понадобился. После длительного восстановления и всего семи матчей за целый чемпионат в «Урале».

Когда Мусаев ушёл из «Краснодара» в «Сабах», он рассуждал о своём последнем годе в краснодарском клубе:

«В каждой команде есть какое-то количество футболистов, которые работают меньше: ввиду возраста, травм. Но в мой последний год таких футболистов стало критически много: кто-то был после серьёзных травм, кто-то — с хроническими, были возрастные футболисты. Всё свелось к тому, что не могло быть большой нагрузки. Для кого-то из основы приходилось убирать 50% нагрузок, кому-то 60%, а кому-то вообще дать выходной. А в том футболе, который я вижу, если ты не работаешь, то начинаешь плыть по течению… Тогда я понял, что не могу управлять командой из-за отсутствия пиковых нагрузок — и это забирает силы» (в интервью для рубрики «Тренерская» на YouTube-канале «Это футбол, брат»).

Теперь в «Краснодаре» будет уже семь футболистов категории 30+. Помимо трио новичков, это Сергей Петров, Джон Кордоба, Виктор Са и Лукас Оласа, которой разменяет четвёртый десяток через 10 дней.

Дюпина, вероятно, подписали как сменщика Станислава Агкацева. Свой воспитанник должен стать основным после ухода Матвея Сафонова в «ПСЖ». Вратари вообще «живут» дольше полевых игроков, поэтому трансфер голкипера «Рубина» мало удивил.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но если бы только «Краснодар» собирал «старичков»! Посмотрите на селекцию вернувшихся в РПЛ «Химок» — 37-летний Денис Глушаков, 34-летний Артур Юсупов, 33-летний Антон Заболотный, 31-летний Резиуан Мирзов, почти что 30-летний Ориньо из Первой лиги…

Окей, Заболотный — машина, перебегает любого молодого. Он бы и в ЦСКА сегодняшнем не был лишним. Но Юсупов с Глушаковым находились в шаге от завершения карьеры. Артур вылетел с «Сочи» из РПЛ, Денис играл в прошлом сезоне во Второй лиге и чемпионате Армении. Да и у Мирзова лишь 0+1 в чемпионате Азербайджана.

Некоторые клубы РПЛ поддерживают тренд. «Спартак» подписал 32-летнего Виллиана Жозе. «Ахмат» взял 33-летнего Александра Жирова. А «Факел» — 32-летнего Владимира Ильина. «Оренбург» вернул 34-летнего Георгия Зотова. «Пари НН» отыскал во второй греческой лиге 30-летнего серба Огнена Ожеговича. «Локомотив» предложил контракт его ровеснику Артёму Тимофееву. «Крылья Советов», как и «Краснодар», решились на сделку с 36-летним голкипером — Сергеем Песьяковым.

Впрочем, трансфер одного возрастного новичка за окно — это нормально. В конце концов, не заканчивать же игрокам по достижении 30 лет. Другое дело, когда таких подписаний несколько, как в «Краснодаре» и «Химках».

И, кстати, этот список трансферов из категории 30+ только пополнится. Потому что до сих пор без клуба Артём Дзюба, Георгий Джикия, Андрей Семёнов, Денис Терентьев, Антон Шунин и так далее (свободных агентов сейчас на редкость много). Возможно, и Станислав Крицюк с Денисом Черышевым в РПЛ подтянутся. А почему бы и нет, раз пошла такая мода?

Хотя кто-то, помнится, говорил, что изоляция России и отстранение от еврокубков — лучшая возможность начать доверять своей молодёжи.

Анатолий Романов

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