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12:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

РФС намерен обсудить с УЕФА вопрос восстановления позиций в рейтинге

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о клубном рейтинге УЕФА.

Источник: РИА "Новости"

«Этот вопрос надо рассматривать, когда будет непосредственно обсуждаться детальное возвращение. Дальше наша позиция будет заключаться в том, чтобы нас восстановили в рейтинге. Мы не по своей воле не участвуем [в международных турнирах]. Когда это решение принимали, нашу позицию не спрашивали. Поэтому это несправедливо по отношению к клубам и игрокам, которые продолжают работать, играть, готовы участвовать в соревнованиях. Мы не пойдем в конкретику, пока нет решения по дате или условиям гипотетического возвращения», — сказал Митрофанов «СЭ».

На данный момент Россия занимает 22-е место в рейтинге ассоциаций УЕФА.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

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