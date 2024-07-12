РФС намерен обсудить с УЕФА вопрос восстановления позиций в рейтинге

«Этот вопрос надо рассматривать, когда будет непосредственно обсуждаться детальное возвращение. Дальше наша позиция будет заключаться в том, чтобы нас восстановили в рейтинге. Мы не по своей воле не участвуем [в международных турнирах]. Когда это решение принимали, нашу позицию не спрашивали. Поэтому это несправедливо по отношению к клубам и игрокам, которые продолжают работать, играть, готовы участвовать в соревнованиях. Мы не пойдем в конкретику, пока нет решения по дате или условиям гипотетического возвращения», — сказал Митрофанов «СЭ».