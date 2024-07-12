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11:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: «Зенит» и «Спартак» не могут договориться по сумме трансфера Соболева и бонусам

«Зенит» и «Спартак» продолжают переговоры по возможному переходу нападающего красно-белых Александра Соболева, сообщает Metaratings.

Спартак
Зенит
Источник: «Зенит» и «Спартак» не могут договориться по сумме трансфера Соболева и бонусам | Источник: Спорт-Экспресс

По информации источника, клубы не могут сойтись по сумме трансфера и бонусной части сделки. Ожидается, что как только это произойдет, футболист вылетит в Санкт-Петербург.

В минувшем сезоне Соболев принял участие в 34 матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач. 27-летний нападающий выступает за красно-белых с 2020 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Соболева в 7,5 миллиона евро. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.

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