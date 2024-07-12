Нападающий «Локо» Воробьёв: пусть «Зенит» тратит сколько угодно, мы готовы к сезону

«Локомотив» готов к предстоящему сезону, но есть ошибки. Мы их будем разбирать и убирать, а также выигрывать. Как иначе?



Что касается затрат «Зенита» в трансферное окно, то пусть тратит сколько угодно. Но самое главное — верить в свои силы. Футбол — это непредсказуемый вид спорта, поэтому будет интересный сезон«, — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Кругловым.