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12:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Судьям матча «Зенит» — «Краснодар» заплатят 1,2 миллиона рублей

Как стало известно «СЭ», судья матча OLIMPBET Суперкубка России «Зенит» — «Краснодар» Павел Кукуян в качестве вознаграждения за обслуживание этой игры получит от РФС 400 тысяч рублей.

Зенит
Краснодар
Судьям матча «Зенит» — «Краснодар» заплатят 1,2 миллиона рублей | Источник: Спорт-Экспресс

Его ассистентам Андрею Образко и Адлану Хатуеву заплатят по 200 тысяч. Гонорар резервного судьи Евгения Буланова составит 100 тысяч. Видеоарбитр (ВАР) Владимир Москалев может рассчитывать на 200 тысяч, а АВАР Артем Чистяков — на 100 тысяч. Инспектору Александру Гвардису полагается вознаграждение в размере 200 тысяч.

Таким образом, общая сумма расходов на гонорары достигнет 1,4 миллиона рублей, из них на вознаграждение судей — 1,2 миллиона.

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится в субботу, 13 июля в Волгограде и начнется в 20.30 (мск).

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