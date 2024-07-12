Судьям матча «Зенит» — «Краснодар» заплатят 1,2 миллиона рублей

Его ассистентам Андрею Образко и Адлану Хатуеву заплатят по 200 тысяч. Гонорар резервного судьи Евгения Буланова составит 100 тысяч. Видеоарбитр (ВАР) Владимир Москалев может рассчитывать на 200 тысяч, а АВАР Артем Чистяков — на 100 тысяч. Инспектору Александру Гвардису полагается вознаграждение в размере 200 тысяч.