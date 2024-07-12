Аршавин заявил, что «Спартак» может конкурировать с «Зенитом» на трансферном рынке
Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин считает, что «Спартак» способен составлять сине-бело-голубым конкуренцию на трансферном рынке.
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Спартак
«Реально ли конкурировать с “Зенитом” на трансферном рынке? Почему нет? “Спартак” может себе это позволить. Я не думаю, что у них меньше финансов, чем у “Зенита”. Они могут покупать игроков, которых хотят», — цитирует Аршавина «КП».
В минувшем сезоне «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. «Спартак» финишировал на пятом месте в турнирной таблице. Первый тур нового сезона РПЛ пройдет