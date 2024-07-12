Аршавин заявил, что «Спартак» может конкурировать с «Зенитом» на трансферном рынке

«Реально ли конкурировать с “Зенитом” на трансферном рынке? Почему нет? “Спартак” может себе это позволить. Я не думаю, что у них меньше финансов, чем у “Зенита”. Они могут покупать игроков, которых хотят», — цитирует Аршавина «КП».