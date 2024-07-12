Аршавин высказался об идее проводить РПЛ в формате закрытой лиги

«УЕФА против, думаю, нам запретят. И кроме того, бизнес-модель нам не подходит. В закрытой лиге деньги в общий котёл и делят, зарабатывают за счёт спонсоров. А у нас футбол так или иначе дотационный», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».