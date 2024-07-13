Оказывается, «Зенит» играл в СССР в красно-белой форме: вы знали об этом удивительном факте?

Современный «Зенит» сложно представить без фирменных сине-бело-голубых цветов. Они давно стали неотъемлемой частью клуба из Санкт-Петербурга. К другим расцветкам на берегах Невы относятся крайне неоднозначно, а красно-белые оттенки и вовсе не приветствуются.

Однако было время, когда сам «Зенит» играл в цветах, которые сейчас ассоциируются со «Спартаком». Как так получилось, что заклятые конкуренты имели одинаковые формы?

Соперничества не было

Появление красно-белой формы в арсенале «Зенита» датировано 1961 годом. Тогда в Ленинграде были ликвидированы спортивные общества «Зенит», «Авангард» и «Буревестник». На их месте появился «Труд», в ведение которого перешел городской футбольный клуб. Эта реформа подарила «Зениту» красно-белые цвета.

В них команда с берегов Невы играла вплоть до конца 1970-х. Никаких ассоциаций со «Спартаком» тогда не возникало — многие футбольные команды СССР имели комплекты красно-белой формы. Да и не существовало в те годы яростного соперничества «Зенита» и «Спартака» — оно появилось лишь в конце девяностых. В советское время журналисты и фанаты больше концентрировались на противостоянии Москвы и Ленинграда как двух столиц.

Майки знали по номерам

При этом «Зенит» не всегда выходил на поле в строго красно-белых цветах. Форма постоянно менялась: добавлялись какие-то элементы и узоры, менялось расположение окантовки… Были даже варианты красно-синих цветов, в которых ленинградцы смахивали на футболистов ЦСКА. Но такое разнообразие не угнетало зенитовцев.

— Тогда не было такого фанатизма, чтобы кого-то беспокоили цвета. «Зенит» — профсоюзная команда. Что было в магазинах, то и покупалось. Администратор привозил на игру футболки и трусы, вываливал на стол кучей, а мы брали. Майки хотя бы по номерам знали, трусы выбирали по размеру, — вспоминал в интервью Sports.ru ветеран «Зенита» Михаил Лохов.

В декабре 1962 года ленинградцы вышли на поле в… зеленой форме. Это было в турне по Турции. Причем футболки были не самого лучшего качества. Существует легенда: во время одного из матчей пошел сильный дождь, который быстро смыл зеленую краску.

Красная форма не понравилась публике

В 1980-х «Зенит» получил всем известные сине-бело-голубые цвета. По сути, клуб к ним вернулся — такая расцветка с небольшими нюансами использовалась еще в довоенное время. С тех пор ленинградцы, а затем и питерцы не изменяют своим традициям.

Хотя однажды «Зенит» заподозрили в смене цветов. В 2019 году клубный фотограф Вячеслав Евдокимов опубликовал снимок, на котором рядом с бело-голубой футболкой висит красная. Болельщики устроили переполох в соцсетях, и клубу пришлось спешно вносить ясность.

Оказалось, что красный цвет — это лишь образец вратарской формы, предоставленный техническим спонсором. Использовать его в деле, конечно же, никто не стал. По сути, нашумевшая форма была концептом, существующим в нескольких экземплярах.

А «Зенит» до сих пор продолжает выходить на поле в сине-бело-голубых цветах. И менять их на красно-белые, как это 60 лет назад делали предшественники, точно не собирается.