Эсекьель Барко заявил о важности своего перехода в «Спартак»
Эсекьель Барко заявил о важности своего перехода в «Спартак» для его семьи.
Эсекьель Барко заявил о важности своего перехода в «Спартак» для его семьи.
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Аргентинский футболист клуба «Ривер Плейт» Эсекьель Барко заявил, что предстоящий переход в московский «Спартак» важен для него и семьи.
В пятницу полузащитник вылетел из Аргентины в Россию, чтобы завершить трансфер в «Спартак». По информации TyC Sports, клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) предложил за 25-летнего атакующего полузащитника 16 миллионов долларов.
«Это было сложно, много смешанных чувств, мне было тяжело покидать такой великий клуб, как “Ривер Плейт”, это было решение, которое я принял вместе со своей семьей, теперь я буду наслаждаться этим новым шагом, который важен для меня и моей семьи», — цитирует Барко ESPN.
Барко ранее выступал за аргентинский «Индепендьенте» и клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Атланта Юнайтед». В 2024 году он провел 28 официальных матчей за «Ривер Плейт», в которых забил два мяча. Transfermarkt оценивает аргентинца в 9 миллионов евро.