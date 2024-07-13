Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:30
Зенит
Краснодар
Футбол. Еврокубки
11.07
Морнар
Динамо Тб
Футбол. Еврокубки
11.07
Стьярнан
Линфилд
Футбол. Еврокубки
11.07
Валюр
Влазния
Футбол. Еврокубки
11.07
Торпедо-БелАЗ
Милсами
Футбол. Чемпионат Европы
14.07
Испания
Англия
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
25.05
Зенит
Ростов
25.05
Факел
Ахмат
25.05
Краснодар
Динамо
25.05
ЦСКА
Урал
25.05
Рубин
Сочи
25.05
Крылья Советов
Пари Нижний Новгород
25.05
Балтика
Локомотив
25.05
Оренбург
Спартак
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
09:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Эсекьель Барко заявил о важности своего перехода в «Спартак»

Эсекьель Барко заявил о важности своего перехода в «Спартак» для его семьи.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: AP 2023

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Аргентинский футболист клуба «Ривер Плейт» Эсекьель Барко заявил, что предстоящий переход в московский «Спартак» важен для него и семьи.

В пятницу полузащитник вылетел из Аргентины в Россию, чтобы завершить трансфер в «Спартак». По информации TyC Sports, клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) предложил за 25-летнего атакующего полузащитника 16 миллионов долларов.

«Это было сложно, много смешанных чувств, мне было тяжело покидать такой великий клуб, как “Ривер Плейт”, это было решение, которое я принял вместе со своей семьей, теперь я буду наслаждаться этим новым шагом, который важен для меня и моей семьи», — цитирует Барко ESPN.

Барко ранее выступал за аргентинский «Индепендьенте» и клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Атланта Юнайтед». В 2024 году он провел 28 официальных матчей за «Ривер Плейт», в которых забил два мяча. Transfermarkt оценивает аргентинца в 9 миллионов евро.

Читайте также от «Спорт РИА Новости»
'Больше никогда не проиграю этой сучке': история вражды Уильямс и Шараповой
Вражда с украинками и похороны в свадебном платье: жуткая смерть гимнастки
'Кучка обезумевших': как россиян вынуждают отказаться от Олимпиады
Великий клуб закатывают в асфальт. Три главных вопроса боссам 'Локомотива'
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь