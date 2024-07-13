Эсекьель Барко заявил о важности своего перехода в «Спартак»

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Аргентинский футболист клуба «Ривер Плейт» Эсекьель Барко заявил, что предстоящий переход в московский «Спартак» важен для него и семьи.

В пятницу полузащитник вылетел из Аргентины в Россию, чтобы завершить трансфер в «Спартак». По информации TyC Sports, клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) предложил за 25-летнего атакующего полузащитника 16 миллионов долларов.

«Это было сложно, много смешанных чувств, мне было тяжело покидать такой великий клуб, как “Ривер Плейт”, это было решение, которое я принял вместе со своей семьей, теперь я буду наслаждаться этим новым шагом, который важен для меня и моей семьи», — цитирует Барко ESPN.