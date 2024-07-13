Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:30
Зенит
Краснодар
Футбол. Еврокубки
11.07
Морнар
Динамо Тб
Футбол. Еврокубки
11.07
Стьярнан
Линфилд
Футбол. Еврокубки
11.07
Валюр
Влазния
Футбол. Еврокубки
11.07
Торпедо-БелАЗ
Милсами
Футбол. Чемпионат Европы
14.07
Испания
Англия
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
25.05
Зенит
Ростов
25.05
Факел
Ахмат
25.05
Краснодар
Динамо
25.05
ЦСКА
Урал
25.05
Рубин
Сочи
25.05
Крылья Советов
Пари Нижний Новгород
25.05
Балтика
Локомотив
25.05
Оренбург
Спартак
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
10:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Илич в шаге от «Зенита», «Атланта» договорилась о переходе Алексея Миранчука, Помазун уедет в Европу?

Трансферы и слухи — в обзоре «СЭ».

Зенит
Аталанта
ЦСКА
Урал
Ростов
Факел
Локомотив
Ференцварош
Атлетико
Севилья
Селтик
Манчестер ЮнайтедПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: AFP 2023

Миранчук — в «Атланте»?

«Атланта» и «Аталанта» договорились о переходе Алексея Миранчука, утверждает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Ранее сообщалось, что американский клуб предложил 11 миллионов евро за игрока. При этом сам Алексей Миранчук еще не принял решение о переходе в «Атланту».

Источник: Соцсети

В прошлом сезоне россиянин провел 41 матч за бергамасков, забил четыре мяча и сделал 12 голевых передач.

Помазун уедет в Европу?

Илья Помазун может продолжить карьеру в зарубежном чемпионате. По данным Metaratings, вратарь ЦСКА может перейти в клубы из Франции, Бельгии или Швейцарии. Отмечается, что официальные переговоры еще не начались.

Источник: РИА "Новости"

«Могу подтвердить интерес к Помазуну из Франции, Швейцарии и Бельгии, но пока здесь обсуждать нечего. Трансферы любят тишину. Есть вероятность того, что Илья уедет за границу. Если сойдемся в условиях, значит все будет», — сказал агент вратаря Алексей Сафонов Sport24.

В минувшем сезоне вратарь провел 29 игр за «Урал», пропустил 44 гола, шесть раз сыграл на ноль.

Иван Илич близок к переходу в «Зенит»

Как стало известно «СЭ», футболист «Торино» в ближайшие несколько дней должен вылететь в Россию для завершения перехода в петербургский клуб.

Источник: Agency/Getty Images

6 июля издание Tuttosport сообщало, что «Зенит» готов платить Иличу 3,5 миллиона евро в год плюс около двух миллионов бонусами, а контракт игрока с сине-бело-голубыми будет рассчитан до лета 2029 года.

В сезоне-2023/24 сербский футболист забил четыре гола и сделал три результативных передачи в 36 матчах за «Торино».

Игорь Калинин продолжит карьеру в «Факеле»

Воронежцы вновь арендовали 28-летнего левого защитника у «Ростова» до конца сезона, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Источник: РИА "Новости"

По сведениям источника, на Калинина также претендовали «Крылья Советов» и «Химки».

Последние два сезона игрок выступал за «Факел» на правах аренды. В прошедшем чемпионате футболист сыграл в 15 матчах РПЛ, голевыми действиями не отметился.

«Локомотиву» интересен Маркиньос

Полузащитник «Ференцвароша» Маркиньос может продолжить карьеру в «Локомотиве», сообщает инсайдер Иван Карпов. Московский клуб сделал запрос по трансферу 24-летнего бразильца.

Источник: Getty Images

Маркиньос выступает за «Ференцварош» с 2022 года. В прошедшем сезоне он провел за команду 48 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и сделал 10 голевых передач.

Антон Миранчук не интересен «Алавесу»

Спортивный директор «Алавеса» Серхио Фернандес в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об интересе клуба к полузащитнику Антону Миранчуку. Ранее об этом сообщило издание Metaratings.

«Информация о том, что “Алавес” интересуется Антоном Миранчуком, не соответствует действительности. Никакого интереса нет», — сказал Фернандес «СЭ».

Источник: РИА "Новости"

1 июля «Локомотив» объявил об уходе Антона Миранчука из клуба в связи с истечением контракта. В сезоне-2023/24 футболист провел 38 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал семь голевых передач.

Сауль — в «Севилье»

Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес продолжит карьеру в «Севилье». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По данным источника, «Севилья» согласовала с 29-летним футболистом условия контракта и договорилась о сумме трансфера.

Источник: AP 2023

В понедельник Сауль прибудет в Севилью для прохождения медосмотра и подписания контракта.

В прошедшем сезоне футболист сделал 1+5 по системе «гол+пас» в 34 матчах чемпионата Испании.

Шмейхель — в «Селтике»

Источник: Reuters

«Селтик» близок к подписанию Каспера Шмейхеля, сообщает Фабрицио Романо.

Минувший сезон 37-летний голкипер провел в «Андерлехте». В чемпионате Бельгии датчанин 31 раз появился на поле, пропустил 31 гол, провел девять сухих матчей.

Вейга — в «Челси»

Пресс-служба «Челси» объявила о переходе 20-летнего полузащитника «Базеля» Ренату Вейги.

Стороны заключили семилетний контракт, включающий опцию продления соглашения еще на один сезон. Сумма трансфера составила 14 миллионов евро.

В прошлом сезоне Вейга принял участие в 26 матчах «Базеля», в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Абрахам может перейти в «Милан»

По информации инсайдера Фабрицио Романо, миланский клуб контактировал с руководством «Ромы» по поводу покупки 26-летнего нападающего.

«Милану» нужны три форварда на следующий сезон, Тэмми Абрахам является одним из рассматриваемых вариантов. Сам игрок также заинтересован в этом трансфере.

В прошлом сезоне Абрахам провел восемь матчей в чемпионате Италии и отметился одним голом.

Павлович перейдет в «Милан»?

Защитник «Зальцбурга» и сборной Сербии Страхиня Павлович может продолжить карьеру в «Милане». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, сумма трансфера 23-летнего серба может составить более 20 миллионов евро. Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

Павлович выступает за «Зальцбург» с лета 2022 года. В минувшем сезоне он провел за австрийскую команду 37 матчей, забил четыре мяча и сделал три голевые передачи.

Каземиро уедет в Саудовскую Аравию?

Источник: Reuters

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро может сменить команду этим летом, сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, 32-летний бразилец близок к переходу в «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии.

Каземиро выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2022 года. В сезоне-2023/24 он провел 32 матча во всех турнирах, забил пять голов и сделал три ассиста.

Мората — в «Милане»?

Источник: Reuters

«Милан» готов дать Альваро Морате контракт на четыре года. По информации Calciomercato.com, россонери предлагают нападающему зарплату в 5,5 миллиона евро.

Как только «Милан» получит одобрение от Мораты, клуб уведомит «Атлетико» о готовности заплатить отступные в размере 13 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 Мората забил 21 мяч и отдал пять результативных передач в 48 матчах.

Автор: Семен Волков

Читайте также от «Спорт-Экспресс»
Матч за OLIMPBET Суперкубок России «Зенит» — «Краснодар» пройдет 13 июля
13 июля стартует новый сезон первой лиги
«Атланта» и «Аталанта» договорились о переходе Алексея Миранчука
Медведев в четырех сетах проиграл Алькарасу в полуфинале Уимблдона-2024
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь