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Футбол. Суперкубок России. Все результаты
12:27 (мск), источник: ТАСС

На матч за Суперкубок России по футболу продали все билеты

Игру в Волгограде посетят 42 тыс. человек.

Зенит
КраснодарСуперкубок России
Источник: РИА "Новости"

ВОЛГОГРАД, 13 июля. /ТАСС/. Все билеты на матч за Олимпбет — Суперкубок России по футболу проданы. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

По информации организаторов, игру посетят 42 тыс. человек.

В матче за Суперкубок России петербургский «Зенит» сыграет с «Краснодаром». Встреча пройдет в субботу в Волгограде и начнется в 20:30 мск. По итогам прошлого сезона «Зенит» стал чемпионом и обладателем Кубка России, «Краснодар» занял второе место в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ).

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