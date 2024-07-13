На матч за Суперкубок России по футболу продали все билеты

ВОЛГОГРАД, 13 июля. /ТАСС/. Все билеты на матч за Олимпбет — Суперкубок России по футболу проданы. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В матче за Суперкубок России петербургский «Зенит» сыграет с «Краснодаром». Встреча пройдет в субботу в Волгограде и начнется в 20:30 мск. По итогам прошлого сезона «Зенит» стал чемпионом и обладателем Кубка России, «Краснодар» занял второе место в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ).