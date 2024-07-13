Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:30
Зенит
Краснодар
Футбол. Еврокубки
11.07
Морнар
Динамо Тб
Футбол. Еврокубки
11.07
Стьярнан
Линфилд
Футбол. Еврокубки
11.07
Валюр
Влазния
Футбол. Еврокубки
11.07
Торпедо-БелАЗ
Милсами
Футбол. Чемпионат Европы
14.07
Испания
Англия
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
25.05
Зенит
Ростов
25.05
Факел
Ахмат
25.05
Краснодар
Динамо
25.05
ЦСКА
Урал
25.05
Рубин
Сочи
25.05
Крылья Советов
Пари Нижний Новгород
25.05
Балтика
Локомотив
25.05
Оренбург
Спартак
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
15:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Константин Тюкавин назвал главную неожиданность прошлого сезона РПЛ

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин назвал главную неожиданность минувшего сезона.

Динамо
Краснодар
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Константин Тюкавин назвал главную неожиданность прошлого сезона РПЛ | Источник: Чемпионат.com

«Главная неожиданность минувшего сезона — то, что в последнем туре бились с “Краснодаром” за золото. Мы ведь весной шли то ли на пятом месте, то ли на шестом. Думаю, в тот момент никто даже представить не мог, что в конце сезона “Динамо” станет реальным претендентом на чемпионство», — приводит слова Тюкавина Legalbet.

Напомним, после 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.

Читайте также от «Чемпионат.com»
Серена Уильямс: когда ты цветная, ты обязана выигрывать больше, чем белый
Российский борец Мамедов принял от МОК приглашение на Олимпиаду
Арбитр объяснил, почему судья дал Англии пенальти в полуфинале ЧЕ
Mundo Deportivo: немецкий судья вывел Англию в финал Евро-2024
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь