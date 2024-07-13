Константин Тюкавин назвал главную неожиданность прошлого сезона РПЛ
Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин назвал главную неожиданность минувшего сезона.
Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин назвал главную неожиданность минувшего сезона.
«Главная неожиданность минувшего сезона — то, что в последнем туре бились с “Краснодаром” за золото. Мы ведь весной шли то ли на пятом месте, то ли на шестом. Думаю, в тот момент никто даже представить не мог, что в конце сезона “Динамо” станет реальным претендентом на чемпионство», — приводит слова Тюкавина Legalbet.
Напомним, после 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.