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20:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: на автомобиле Соболева числятся 557 штрафов на 547 тысяч рублей

На автомобиле форварда «Спартака» Александра Соболева числятся 557 штрафов, сообщает Mash.

Спартак
Источник: на автомобиле Соболева числятся 557 штрафов на 547 тысяч рублей | Источник: Спорт-Экспресс

По сведениям источника, в общей сложности сумма штрафов составляет 547 тысяч рублей. Отмечается, что за три года 27-летний россиянин 450 раз превысил скорость, шесть раз — на 80 км/ч.

11 июля сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов остановили Соболева во время поездки по Воробьевым горам. Его оштрафовали за тонировку на 500 рублей.

В прошедшем сезоне Соболев принял участие в 34 матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач.

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