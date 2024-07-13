«Ростов» сыграл вничью с «Факелом» в заключительном товарищеском матче перед стартом РПЛ
Завершился товарищеский матч между «Ростовом» и воронежским «Факелом».
Ростов
Факел
Матч прошёл в закрытом режиме. Игра закончилась со счётом 2:2.
В прошлом товарищеском матче дончане уступили «Краснодару» со счётом 2:3. Голами у ростовчан отметились Комличенко и Зубенко. В свою очередь, «Факел» свой предыдущий контрольный матч провёл с тульским «Арсеналом», в котором одержал победу со счётом 2:1 благодаря голам Аппаева и Браими.
«Ростов» по итогам прошлого сезона чемпионата России занял седьмое место, набрав 43 очка. «Факел» с 32 очками закончил сезон на 11-м месте.