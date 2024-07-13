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22:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Болельщики «Краснодара» вывесили баннер, посвященный Сафонову

Болельщики «Краснодара» в перерыве матча за OLIMPBET Суперкубок России вывесили баннер, посвященный экс-вратарю команды Матвею Сафонову.

Зенит
КраснодарСуперкубок России
Источник: Спорт-Экспресс

«Спасибо, Матвей! Удачи в дальнейшей карьере», — написано на баннере.

14 июня «ПСЖ» объявил о подписании контракта с Сафоновым сроком на 5 лет. Французский клуб заплатил «Краснодару» за 25-летнего россиянина 20 миллионов евро.

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