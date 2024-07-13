Болельщики «Краснодара» вывесили баннер, посвященный Сафонову

«Спасибо, Матвей! Удачи в дальнейшей карьере», — написано на баннере.

14 июня «ПСЖ» объявил о подписании контракта с Сафоновым сроком на 5 лет. Французский клуб заплатил «Краснодару» за 25-летнего россиянина 20 миллионов евро.