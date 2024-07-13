Клаудиньо отказался пожимать руку Семаку после замены в Суперкубке

Встреча прошла в субботу в Волгограде и завершилась со счетом 4:2 в пользу петербургской команды. Семак заменил Клаудиньо на 62-й минуте, вместо него на поле вышел Густаво Мантуан.

Бразильский полузащитник болезненно отреагировал на замену и сразу пошел на скамейку запасных, минуя главного тренера. Когда же Семак протянул ему руку, Клаудиньо ее отодвинул.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что «Зенит» и бразильский «Фламенго» должны в ближайшее время согласовать трансфер Клаудиньо. Бразильские СМИ также подтвердили данную информацию, отметив, что трансфер состоится после матча за Суперкубок России. Перед матчем с «Краснодаром» председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что бразилец не покинет клуб, так как достойных предложений по нему не было.