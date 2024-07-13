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22:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Клаудиньо отказался пожимать руку Семаку после замены в Суперкубке

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Футболист «Зенита» Клаудиньо отказался пожимать руку главному тренеру команды Сергею Семаку после того, как был заменен во втором тайме матча за Суперкубок России против «Краснодара».

Зенит
КраснодарСуперкубок России
Клаудиньо отказался пожимать руку Семаку после замены в Суперкубке | Источник: Спорт РИА Новости

Встреча прошла в субботу в Волгограде и завершилась со счетом 4:2 в пользу петербургской команды. Семак заменил Клаудиньо на 62-й минуте, вместо него на поле вышел Густаво Мантуан.

Бразильский полузащитник болезненно отреагировал на замену и сразу пошел на скамейку запасных, минуя главного тренера. Когда же Семак протянул ему руку, Клаудиньо ее отодвинул.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что «Зенит» и бразильский «Фламенго» должны в ближайшее время согласовать трансфер Клаудиньо. Бразильские СМИ также подтвердили данную информацию, отметив, что трансфер состоится после матча за Суперкубок России. Перед матчем с «Краснодаром» председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что бразилец не покинет клуб, так как достойных предложений по нему не было.

Зенит
4:2
Первый тайм: 3:0
Краснодар
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