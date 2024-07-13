Семак прокомментировал ситуацию с отказом Клаудиньо пожимать ему руку во время матча СР

«Немного, я думаю, вы градус накаляете. Никаких проблем нет. Конечно, он расстроился, что его заменили — играть хочется. Но руку он пожал всем, в этом нет никаких проблем, и сейчас весёлый. Это нормально, когда игрок с переживанием относится, почему его заменили. Для нас Клаудиньо и Вендел — системообразующие игроки. Но нам нужно их вводить в состав постепенно», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».