Сергей Семак завоевал 13-й трофей в качестве тренера «Зенита» | Источник: Чемпионат.com

Таким образом, Семак в качестве главного тренера «Зенита» завоевал уже 13 трофеев.

Под его руководством «Зенит» стал шесть раз чемпионом Российской Премьер-Лиги в сезонах 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, дважды стал обладателем Кубка России в сезонах 2019/20, 2023/24 и в шестой раз завоевал Суперкубок России в 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 годах.

На 13-й минуте счёт в матче открыл защитник «Зенита» Родригао с передачи Дугласа Сантоса. На 33-й минуте полузащитник сине-бело-голубых Вендел после паса Страхини Эраковича удвоил преимущество «Зенита» в счёте. Затем на 43-й минуте полузащитник петербуржцев Максим Глушенков с передачи Вендела сделал счёт разгромным.