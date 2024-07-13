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23:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Сергей Семак завоевал 13-й трофей в качестве тренера «Зенита»

«Зенит» обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок России со счётом 4:2.

Краснодар
ЗенитСуперкубок России
Сергей Семак завоевал 13-й трофей в качестве тренера «Зенита» | Источник: Чемпионат.com

Таким образом, Семак в качестве главного тренера «Зенита» завоевал уже 13 трофеев.

Под его руководством «Зенит» стал шесть раз чемпионом Российской Премьер-Лиги в сезонах 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, дважды стал обладателем Кубка России в сезонах 2019/20, 2023/24 и в шестой раз завоевал Суперкубок России в 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 годах.

На 13-й минуте счёт в матче открыл защитник «Зенита» Родригао с передачи Дугласа Сантоса. На 33-й минуте полузащитник сине-бело-голубых Вендел после паса Страхини Эраковича удвоил преимущество «Зенита» в счёте. Затем на 43-й минуте полузащитник петербуржцев Максим Глушенков с передачи Вендела сделал счёт разгромным.

Во втором тайме, на 65-й минуте отличился хавбек «Краснодара» Никита Кривцов. Но уже через три минуты полузащитник «Зенита» Максим Глушенков оформил дубль, забив четвёртый мяч сине-бело-голубых. А на 70-й минуте «Краснодар» вновь сократил разницу в счёте благодаря голу Фёдора Смолова.

Зенит
4:2
Первый тайм: 3:0
Краснодар
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